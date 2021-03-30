Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Annelerin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda olacak olan 117. Yeni bölümü merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinin 117. bölümünün canlı yayın linki merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda.

Acemi Anneler 117. bölüm özeti

Ömer'in hayatına yeni bir kadının girdiği düşüncesine kapılan Tijen ve Sultan, mektubu okumadan almak için Ömer'in evine gider. Ancak Ömer'den hesaplaşmak istediği ortaya çıkar. Ömer’in hayatına giren bu esrarengiz kadının kim olduğunu öğrenen Tijen ve Sultan mektubu aldıklarını sanmaktayken Ömer onu zaten okumuştur.

Acemi Anneler 117. bölüm canlı izle

Seda'nın takibi ile Orhan'ın kimliği ortaya çıktı ve Kainat şirketteki yerini kaybetti. Bu durum Orhan'ı yeni belaya sokacaktır. Öte yandan yakın arkadaşlar, CD yüzünden ayrılan ve her ikisini de uyduran Murat ve Beyza için büyük bir sürpriz hazırladılar. Murat ve Beyza henüz bilmedikleri bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

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