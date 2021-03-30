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Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen Acemi Anneler dizisinin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda yer alacak olan 117. yeni bölümünün canlı yayın linki dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

30 Mart 2021 Salı 15:54
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Annelerin 30 Mart 2021 Salı günü ekranlarda olacak olan 117. Yeni bölümü merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinin 117. bölümünün canlı yayın linki merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda.

Acemi Anneler 117. bölüm özeti

Ömer'in hayatına yeni bir kadının girdiği düşüncesine kapılan Tijen ve Sultan, mektubu okumadan almak için Ömer'in evine gider. Ancak Ömer'den hesaplaşmak istediği ortaya çıkar. Ömer’in hayatına giren bu esrarengiz kadının kim olduğunu öğrenen Tijen ve Sultan mektubu aldıklarını sanmaktayken Ömer onu zaten okumuştur.

Seda'nın takibi ile Orhan'ın kimliği ortaya çıktı ve Kainat şirketteki yerini kaybetti. Bu durum Orhan'ı yeni belaya sokacaktır. Öte yandan yakın arkadaşlar, CD yüzünden ayrılan ve her ikisini de uyduran Murat ve Beyza için büyük bir sürpriz hazırladılar. Murat ve Beyza henüz bilmedikleri bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

Acemi Anneler 117. bölüm canlı izle

Acemi Anneler 117. bölümü canlı izlemek için tıklayınız...

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 15:54
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