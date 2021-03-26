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Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Acemi Anneler 115.yeni bölümüyle 26 Mart Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri TRT 1 Acemi Anneler son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 11:39
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının aile sıcaklığında günlük dizisi Acemi Anneler 115.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 15:55’te ekranlara gelen dizi yeni bölümüyle 26 Mart Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Acemi Anneler 115.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Orhan’ın kılık değiştirdiği görülüyor. Kılık değiştiren Orhan artık Süleyman olmuştur. Bir şeylerden şüphelenen Seda ise Süleyman kılığındaki Orhan’a yaklaşıp olayların aslını öğrenmeye çalışır. Bu durum Orhan’ın sıkışmasına yol açar. Beyza ise üzerinden yıllara geçen düğüne ait videoları izlemek için herkesi toplar.

Ancak görüntüler yüzünden büyük sorunlar çıkar. Murat ise bu durumu engellemek için yardım ister. Sultan ve Tijen Ömer konusuyla uğraşmaktadır. Tijen, Ömer’in kendisine olan aşkını söyleyebilmesi için ona mektup yazmaya karar verir.

Acemi Anneler 115.bölüm izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 26.03.2021 11:39
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