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Acemi Anneler 114. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Acemi Anneler 114.yeni bölümü 25 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri TRT 1 Acemi Anneler 114.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 14:31
Acemi Anneler 114. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Acemi Anneler’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizi114.yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Acemi Anneler konusu ne?

4 yakın arkadaş olan kadının annelik yolunda eğlenceli anlarının anlatıldığı dizide aile hayatı, çocuk bakımı ve büyütmek gibi konular işlenmektedir.

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melisa Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı dizi hafta içi her gün saat 15:15’te ekranlara geliyor.

Acemi Anneler son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümde Orhan mahalledeki konsol oyunu tunuvasına erkeklerle birlikte başladı. Eğlenceli anların yaşandığı oyun tunuvası heyecanla geçti.

Orhan, Kainat’a olan borcunu ödemek için yanına çalışmaya başlar. Evren şirket yönetimindeki yerini kaybetmemek için ise bir plan hazırlar. Bu sırada Jasmin annesinin hasta olduğunu söyledi ve Cenk’e yalan söyledi. Beyza ise bu yalanı anladı.

Acemi Anneler 114.bölüm fragmanı

Acemi Anneler 114.bölümüyle bu gün saat 15:15’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Acemi Anneler 114.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.03.2021 14:31
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Acemi AnnelerTrt 1DiziIzle
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