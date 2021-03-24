Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler’in 113.yeni bölümü merakla bekleniyor. Acemi Anneler 113.bölüm 24 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün saat 15:55’te yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi gündüz kuşağının en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Acemi Anneler son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Orhan Kainat’a olan borcunu ödemek için onunla birlikte çalışmaya karar verdi. Kainat şirketin yönetimini kaybetmemek adına Orhan ile iş birliği yapmaya başladı. Cenk ise annesinin hastalandığını öne süren Jasmin’in yalan söylediği ortaya çıkardı.

Tijen Ömer’e olan duygularını kontrol edememeye başladı. Ömer’in davet etmesi üzerine Tijen Eymir’e gitti ve büyük bir sürprizle karşılaştı.

Acemi Anneler 113.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.