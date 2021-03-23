Acemi Anneler 112. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Acemi Anneler 23 Mart Salı günü 112.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün saat 15:55’te yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizide evlilik, anne olmak ve aile hayatına dair konular işlenmektedir.

Acemi Anneler son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Cenk Hayat’ın elinde çiçek ve yüzük görür ve hayatında birisi olduğunu zanneder. Ancak durum bundan farklıdır. Cenk’in gördüğü fotoğraflar fotomontajdır. Bu durumu bilmeyen Cenk çok üzülür. Fotoğraflardaki kişinin mahalleye gelmesi de işleri tamamen karıştırır.

Tijen ise bunalımda olan Ömer Bey’e yardım etmek ister. Bu sırada Dürdane ve Melahat onu görür. Erkekler ise mahalle de düzenlenen konsol oyunu maçlarına katılır. Bu sırada kızların bulunduğu eve hırsız girer. Bu durumu öğrenen Tarık ise kızları kurtarmak için harekete geçer.

Acemi Anneler 112.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.