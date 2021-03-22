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Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti TRT 1

Acemi Anneler 112.bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler TRT 1 Acemi Anneler 23 Mart 2021 Salı 112.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:30
Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti TRT 1
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler 23 Mart Salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 23 Mart Salı günü yayınlanacak olan 112.bölümü merakla bekliyor.

Hafta içi her gün saat 15:55’de ekranlara gelen dizide Nil, Beyza ve Ceren’in annelik sürecinde yaşadığı eğlenceli anlar ilgiyle takip ediliyor.

Acemi Anneler son bölümde ne oldu?

Alt mahallede düzenlenen konsol oyunu tunuvasına katılan erkekler tam gaz futbol maçlarına hazırlanıyor. Nil, Beyza ve Ceren ise erkeklerin oyunlarını izlemek için hazırlanıyor. Orhan ise arabasına çarptığı Kainat’ın kombisini tamir ederek ona yardım etmek isterken Sevda’ya takılır.




Son Güncelleme: 22.03.2021 16:30
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Acemi AnnelerTrt 1DiziFragman112.bölüm
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