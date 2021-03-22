Acemi Anneler 112. bölüm fragmanı ve 23 Mart 2021 Salı özeti TRT 1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler 23 Mart Salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 23 Mart Salı günü yayınlanacak olan 112.bölümü merakla bekliyor.

Acemi Anneler son bölümde ne oldu?

Hafta içi her gün saat 15:55’de ekranlara gelen dizide Nil, Beyza ve Ceren’in annelik sürecinde yaşadığı eğlenceli anlar ilgiyle takip ediliyor.

Alt mahallede düzenlenen konsol oyunu tunuvasına katılan erkekler tam gaz futbol maçlarına hazırlanıyor. Nil, Beyza ve Ceren ise erkeklerin oyunlarını izlemek için hazırlanıyor. Orhan ise arabasına çarptığı Kainat’ın kombisini tamir ederek ona yardım etmek isterken Sevda’ya takılır.