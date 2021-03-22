Acemi Anneler 111. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Başrol oyuncuları arasında Merve Üçer, Begüm T. Turay ve Melis Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Acemi Anneler dizisi 111. bölümle 22 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında. Dizinin canlı yayın linkini arayan dizi tutkunları, intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Acemi Anneler dizisinin yeni bölümü 22 Mart Pazartesi saat 15:55’de TRT 1 ekranlarında.

Acemi Anneler dizi konusu

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adaylarından birisi olmaktadır. Rakibi Seda’ysa bu konumunu Seda’ya kaptırmamak için her türlü oyunu risksiz oynamaktadır. Nil, şirkette önemli bir toplantıya yetişmek için çabalarken kaza yapınca yardım etmeye kardeşi gibi gördüğü Sevda, Ceren ve Beyza kurtarmaya gelir.

Nil bu noktada beklenmedik haberlerle hastaneye gelir ve şok olur. Bu haber, kendisinin ve hamile kalmaya çalışan arkadaşları Beyza ve Ceren'in hayatını derinden sarsar. Öte yandan Sevda'nın en büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır gizlemektedir. Bu sır, yeni annelerin hayatlarını derinden etkileyecek.

Acemi Anneler canlı izle