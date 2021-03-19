Acemi Anneler 110. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler 110.bölümüyle 19 Mart Cuma günü ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 15:55’de ekranlara gelen dizinin son bölümü merakla bekleniyor.
Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.
Acemi Anneler konusu
İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.
Son Güncelleme: 19.03.2021 13:43