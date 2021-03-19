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Acemi Anneler 110. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Acemi Anneler 110.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 19 Mart Cuma son bölüm, TRT 1 Acem Anneler yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 13:43
Acemi Anneler 110. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler 110.bölümüyle 19 Mart Cuma günü ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 15:55’de ekranlara gelen dizinin son bölümü merakla bekleniyor.

Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.

Acemi Anneler konusu

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Acemi Anneler 110.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 13:43
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