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Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Acemi Anneler 108.bölümüyle 18 Mart 2021 Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri TRT 1 Acemi Anneler yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 18:21
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler 108.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi 18 Mart Perşembe günü 108.bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Acemi Anneler 108.bölüm fragmanı yayınlandı

Acemi Anneler’in bu bölümünde Orhan üzerine kalan cinayetten kurtulamayacağın düşünürken, Murat’ın olaya el atması sonucunda rahatladı. Ancak Orhan kimseyi dinlemez ve Kainat’ı bulmak için işe koyulur. Kainat ise Orhan’ın düşündüğü gibi biri değildir. Orhan arabasına zarar verdiği için Kainat’a borcunu ödemek ister ancak Kainat kabul etmez.

Erkekler Orhan’ı kurtarmak için uğraşırken, kızlar Seda’nın fikirlerinden kötü etkilenir ve kocalarından şüphelenir. Jasmin ve Melahat fotoğraf çektirmek için katıldıkları yarışta Cenk’in Melahat’ı seçmesiyle bu işten geri döner.

Acemi Anneler 108.bölüm izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 18:21
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