Acemi Anneler 102. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi, milyonlarca insan tarafından sevilerek izlenmektedir. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Acemi Anneler, TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Sevilen dizi Acemi Anneler 102. Bölümı yayınlandı. İzleyiciler Acemi Anneler 102. Bölüm fragmanını merak ediyor. 9 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan Acemi Anneler 102. Bölüm fragmanı TRT 1’in resmi web adresinde yayınlanmıştır. Çok sevildiği için 102. Bölüme kadar gelmeyi başaran Acemi Anneler dizisi, son dönemlerde TRT’nin çıkardığı başarılı diziler arasında yer almaktadır. Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekranlara bağlamayı başaran dizinin reytingleri de gerçekten iyi seviyelerde seyrediyor. Dizinin uzun bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.