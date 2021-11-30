Acapulco dizi ile lgili merak edilenler

Apple TV+'da ekranlara gelmeye başlayan Acapulco, izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler tarafından beğenilen Acapulco, kurgusu ve senaryosu ile ön plana çıkıyor. Filmin yönetmenliğini Jay Karas, Tristram Shapeero ve Roberto Sneider yapıyor.

Acapulco dizisi; rengarenk ağaçları, eşsiz tatil mekanları ile tam bir Meksika havası yaratıyor. O tatil yerinde yaşayan ve en zengin kişisi olan Maximo'nun yeğeni Hugo'nun doğum günü olmaktadır. Yeğeni için her doğum gününde pahalı hediyeler alan Maximo, bu son doğum gününde farklı bir şey düşünerek hediye almaktansa bu yaşına kadar sahip olduğu bu zenginliği nasıl başardığını, bu günlere gelene kadar çekmiş olduğu sıkıntıları anlatan bir konuşma yapıyor.

Gençlik yıllarında bir taraftan okuyan bir taraftan da annesi ve kız kardeşiyle yaşamını sürdürdüğünü anlatıyor. Daha sonra Maximo, önceleri şöförlük yaptığını ve bu kazandığı parayla annesine göz ameliyatı yaptırabildiğini anlatıyor. Burda Maximo bir kadına aşık olduğunu dile getiriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Enrique Arrizon, Eugenio Derbez, Raphael Alejandro, Fenando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet ve Jessica Collins yer alıyor.

Acapulco dizisinin IMDb puanı, 6,4 olarak belirleniyor. Acapulco dizisinin fragmanını izlemek için lütfen tıklayınız.