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Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte varmıydı? Vildan Atasever hakkında bilgiler

Vildan Atasever Payitaht Abdülhamit dizisine Saliha Sultan karakteriyle dahil oldu. Dizinin sevenleri Abdülhamit Saliha Sultan kimdir, gerçek adı nedir ve tarihte var mıydı sorularını araştırıyor.

17 Kasım 2020 Salı 17:06
Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte varmıydı? Vildan Atasever hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit’te sürpriz bir isim kadroya dahil edildi. Diziye Saliha Sultan karakteriyle katılan oyuncu beğenileri topladı. Saliha Sultan tarihte var olan ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Kaynaklara göre 1862 yılında dünyaya gelen Sultan, 1941 yılında vefat etmiştir. Dizide Saliha Sultan’ı ise güzel oyuncu Vildan Atasever canlandırmaktadır.

Vildan Atasever kimdir?


1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu 15 yaşında sektöre adım atmıştır. Atasever, Kadın İsterse adlı diziyle adını duyurmuş ve ardından pek çok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu Hülya Avşar ile birlikte oynadığı İki Genç Kız adlı filmle Altın Portakal ödüllerinde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı. İlerleyen yıllarda Kader, Gece Sesleri ,Osmanlı Tokadı, Meryem gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu şimdi de Payitaht Abdülhamit dizisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 17:06
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DiziTRT
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