ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti

ABD’nin en iyi program sunucusu olarak tanınan Larry King’den üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören King, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 87 yaşındaki King’in ölüm haberi resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Larry King kimdir?

ABD’li Larry King, 25 yıl boyunca CNN’de yayınlanan ‘Larry King Live’ adlı programın sunuculuğunu yapmaktaydı. ABD’nin en iyi sunucusu ve röportajcısı olarak kabul edilen King; bir kez Emmy, iki kez Peaboy ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştır.