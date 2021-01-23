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ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti

Haftalardır koronavirüs tedavisi gören ABD'li televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
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ABD’nin en iyi program sunucusu olarak tanınan Larry King’den üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören King, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 87 yaşındaki King’in ölüm haberi resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Larry King kimdir?

ABD’li Larry King, 25 yıl boyunca CNN’de yayınlanan ‘Larry King Live’ adlı programın sunuculuğunu yapmaktaydı. ABD’nin en iyi sunucusu ve röportajcısı olarak kabul edilen King; bir kez Emmy, iki kez Peaboy ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştır.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
Larry KingABDTelevizyon
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