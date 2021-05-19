A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu

A Spor ülkemizde yayın yapan nadir spor kanallarından biri olarak biliniyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan A Spor her sene kupa maçlarını şifresiz ve canlı olarak futbol severlerin beğenisine sunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası final maçı da A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Antalyaspor’un karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçı bu akşam 20:45’te başlayacak.
A Spor kaçıncı kanalda?
Digitürk - 88. Kanal
Tivibu - 81. Kanal
D- Smart – 80. Kanal
A Spor uydu alıcısı frekans ayarları
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25