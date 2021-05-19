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A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu

A Spor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası Finali heyecanı şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Antalyaspor Türkiye Kupası final maçı öncesi A Spor uyduda kaçıncı kanalda ve A Spor Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu platformlarında kaçıncı kanalda yer alıyor soruları gündem oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
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A Spor ülkemizde yayın yapan nadir spor kanallarından biri olarak biliniyor. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı olan A Spor her sene kupa maçlarını şifresiz ve canlı olarak futbol severlerin beğenisine sunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı da A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Antalyaspor’un karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçı bu akşam 20:45’te başlayacak.

A Spor kaçıncı kanalda?

Digitürk - 88. Kanal

Tivibu - 81. Kanal

D- Smart – 80. Kanal

Teledünya – 142 ve 143. Kanal

A Spor uydu alıcısı frekans ayarları

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

A Spor canlı yayınını izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
ASPORUyduFrekansTivibuKablo Tv
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