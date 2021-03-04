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A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan sunucusu kimdir? Çiğdem Ceylan hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan sunucusu kimdir? Çiğdem Ceylan hakkında bilgiler haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 04-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 13:26
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan sunucusu kimdir? Çiğdem Ceylan hakkında bilgiler
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 A Spor ekranlarında yer alan spiker Çiğdem Ceylan’ın kim olduğu araştırılıyor. Başarılı sunucu kaç yaşında, evli mi? Çiğdem Ceylan hakkında merak edilenler…

29.07.1987 İstanbul doğumlu spiker 1.68 boyunda 55 kilodur. Aslan burcu olan Ceylan İstanbul Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Eğitimini tamamlayan başarılı sunucu finans sektöründe işe girmiş ve akabinde spikerlik v diksiyon kurslarına giderek kendini geliştirmiş.



Aldığı eğitimlerle beraber Dünya Ekonomi TV kanalında sunuculuk yapmaya başlayan Ceylan ‘Ekometre’ programı sunmuştur. Moderatörlüğünü yapan programda ünlü iş insanları çağırarak önemli sorularda bulunmuştur.

Spor programlarıyla devam eden güzel sunucu A Spor’a transfer olarak uzun yıllar A Spor kanalında sunuculuk yapmıştır.  Sabah programlarını sunan spiker  halen A Spor ’da çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
Sporçiğdem CeylanSunucuSpikerA Spor
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