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A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 18-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 13:55
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
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 A Spor ekranlarında yer alan spiker Çiğdem Ceylan’ın kim olduğu araştırılıyor. Başarılı sunucu kaç yaşında, evli mi? Çiğdem Ceylan hakkında merak edilenler…

29.07.1987 İstanbul doğumlu spiker 1.68 boyunda 55 kilodur. Aslan burcu olan Ceylan İstanbul Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Eğitimini tamamlayan başarılı sunucu finans sektöründe işe girmiş ve akabinde spikerlik v diksiyon kurslarına giderek kendini geliştirmiş.



Aldığı eğitimlerle beraber Dünya Ekonomi TV kanalında sunuculuk yapmaya başlayan Ceylan ‘Ekometre’ programı sunmuştur. Moderatörlüğünü yapan programda ünlü iş insanları çağırarak önemli sorularda bulunmuştur.

Spor programlarıyla devam eden güzel sunucu A Spor’a transfer olarak uzun yıllar A Spor kanalında sunuculuk yapmıştır.  Sabah programlarını sunan spiker  halen A Spor ’da çalışmaktadır.


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Sporçiğdem CeylanSunucuSpikerA Spor
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