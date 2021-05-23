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A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı Kaç?

23 Mayıs 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı Kaç? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı Kaç? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

23 Mayıs 2021 Pazar 13:55
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı Kaç?
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 A Spor ekranlarında yer alan spiker Çiğdem Ceylan’ın kim olduğu araştırılıyor. Başarılı sunucu kaç yaşında, evli mi? Çiğdem Ceylan hakkında merak edilenler…

29.07.1987 İstanbul doğumlu spiker 1.68 boyunda 55 kilodur. Aslan burcu olan Ceylan İstanbul Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Eğitimini tamamlayan başarılı sunucu finans sektöründe işe girmiş ve akabinde spikerlik v diksiyon kurslarına giderek kendini geliştirmiş.



Aldığı eğitimlerle beraber Dünya Ekonomi TV kanalında sunuculuk yapmaya başlayan Ceylan ‘Ekometre’ programı sunmuştur. Moderatörlüğünü yapan programda ünlü iş insanları çağırarak önemli sorularda bulunmuştur.

Spor programlarıyla devam eden güzel sunucu A Spor’a transfer olarak uzun yıllar A Spor kanalında sunuculuk yapmıştır.  Sabah programlarını sunan spiker  halen A Spor ’da çalışmaktadır.


Son Güncelleme: 23.05.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Sporçiğdem CeylanSunucuSpikerA Spor
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