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A spor Spikeri Çiğdem Ceylan kimdir?

A Spor ekranlarında yer alan Çiğdem Ceylan kimdir? A Spor ekranlarının sevilen yüzleri arasında yer alan başarılı sunucu Çiğdem Ceylan’ın kim olduğunu araştırılıyor. İşte A Spor spikeri Çiğdem Ceylan’a dair her şey…

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:24
A spor Spikeri Çiğdem Ceylan kimdir?
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 A Spor ekranlarında yer alan spiker Çiğdem Ceylan’ın kim olduğu araştırılıyor. Başarılı sunucu kaç yaşında, evli mi? Çiğdem Ceylan hakkında merak edilenler…

29.07.1987 İstanbul doğumlu spiker 1.68 boyunda 55 kilodur. Aslan burcu olan Ceylan İstanbul Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Eğitimini tamamlayan başarılı sunucu finans sektöründe işe girmiş ve akabinde spikerlik v diksiyon kurslarına giderek kendini geliştirmiş.



Aldığı eğitimlerle beraber Dünya Ekonomi TV kanalında sunuculuk yapmaya başlayan Ceylan ‘Ekometre’ programı sunmuştur. Moderatörlüğünü yapan programda ünlü iş insanları çağırarak önemli sorularda bulunmuştur.

Spor programlarıyla devam eden güzel sunucu A Spor’a transfer olarak uzun yıllar A Spor kanalında sunuculuk yapmıştır.  Sabah programlarını sunan spiker  halen A Spor ’da çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:24
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Anahtar Kelimeler:
A SporSpikerSunucuçiğdem CeylanSpor
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