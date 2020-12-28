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A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı

A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı haberimize göz atarak Aralık 28 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
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Yeni yayın döneminde kadrosunda değişikliğe giden A Spor, Muhabir ve sunucularında yeniliğe gitti. Son Sayfa programını 5 seneden beri moderatörlüğünü yapan Mustafa Göksu, yerini Melike Çelik’e verdi. Göksu bundan sonra sadece hafta sonlarında yer alırken, yerine gelen Çelik hafta içi her gece seyircilerin karşısında olacak. A Spor kanalında yeni bir isim olan güzel sunucu herkesin ilgisini çekmiş durumda.

Melike Çelik Hangi Kanalda?

Haber Kanalı'nın ayrı bir ajansının Azerbaycan'da kurduğu Türkiye Küresel Medya Grubu, küresel TV haberlerine şaşırdı. Melike Çelik kuruluşundan bu yana spor haberlerini kanaldan ayrı olarak burada yayınlıyor. Ünlü ekran yüzü A Spor ile anlaşarak sosyal medya hesabından Haber Global'e veda etti: "Spor bülteninin sonuna geldik...Haber Global bana kimler ve neler kazandırdı diye düşününce kapıdan çıkasım da gelmiyor hani... Kuruluşunda bulunmak ve dünyanın en güzel ekibiyle çalışmak harikaydı" paylaşımını yaptı.

A Spor'da 5 yıldır Son Sayfa programına ev sahipliği yapan Mustafa Göksu'nun 9 Eylül 2020 (Çarşamba) hafta sonu kuşağında yer almasının ardından Son Sayfa’nın yeni sahibi Melik Çelik oldu. Göksu, koltukta oturan Çelik için "Güler yüzünle enerjinle benden daha iyi yapacağına inanıyorum" dedi.

Melik Çelik Kimdir?

10 Mayısıs 1992 İstanbul doğumludur. Melike Çelik, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nde medya ve iletişim alanında önlisans yaptı.

Kariyerine sunucu olarak başlamadan önce Başkent İletişim Bilimleri Fakültesi'nde diksiyon, spiker ve sunuculuk eğitimi alan Melike Çelik, üniversite günlerinden beri Star TV kanalında çalışmış ve "Büyük Risk" yarışmasında soru editörü olarak görev yapmıştır.

Beşiktaş TV’de Sunuculuk Yaptı

Melike Çelik, üniversiteden mezun olduğundan beri özel kurslarda çalışıyor ve 2013 yılında Beşiktaş TV'de ilk ekran deneyimini yaşadı. Burada editör, spiker ve sunucu olarak görev yapan ünlü spiker, BJK TV'de 5 yıllık zengin deneyime sahip.

BJK TV'nin ardından 2018'de Haber Global TV'ye geçen Melik Çelik burada iki yıllık bir haber bülteni sundu.

A Spor'un transfer teklifini kabul eden başarılı spiker, 2020 Temmuz günü öğleden sonra sunuculuğa başlayacak. Eylül ayından bu yana Mustafa Göksu'nun yer aldığı Son Sayfa projesine ev sahipliği yapacak.

ÖZEL HAYATI

1.70 metre boyunda ve 54 kilo olan Melike Çelik, boğa burcudur. Melike Çelik, 1992 doğumlu, 28 yaşındadır ve evli değildir. Sosyal ağ siteleri Instagram'da @melikecelikk__ ve Twitter'da @melikecelik__ şeklindedir.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 13:11
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SunucuSpikerA SporMelike ÇelikSon Sayfa
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