A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?

Spor medyasının aranan yüzlerinden biri olan Mustafa Göksu birçok kanalda maç spikerliği yapmaktadır. Göksu ilk maç anlatımına Ümit Aktan’ın desteğiyle radyoda başlamıştır. İkili ayrıca seneler sonra A Spor ekranlarında hafta sonları gündüz kuşağında bulunan “Haydi Maça” programıyla bir araya gelmiştir.

MUSTAFA GÖKSU KİMDİR?

1980 doğumlu olan Mustafa Göksu Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Konya’da tamamlayan Göksu, lise yıllarını ailesinin taşınması sebebiyle İstanbul’da tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak bu bölümden mezun olmuştur.

Mustafa Göksu 2000 yılında radyoda ses teknisyeni olarak başladığı iş hayatına radyo programcılığı ile devam etti. Sık sık programına davet ettiği başarılı maç spikeri Ümit Aktan’ın yardımlarıyla spor medyasına giriş yaparak zamanla spor medyalarının aranan yüzü haline geldi.

GÖKSU’NUN İŞ HAYATINDAKİ ÇALIŞMALARI

Radyoda 400’ü aşan futbol anlatımlarının ardından televizyon sektörüne adım atan Mustafa Göksu Kanal A, Kanal T, TRT, TVNet, A haber ve son olarak A Spor kanallarında meslek hayatına devam etti. NTV Radyosuna 2 yıl spor programını hazırlayan ve sunan Göksu radyo hayatına da devam etti. Ayrıca yapım koordinatörü olarak 8 belgesel ve 100’ü aşkın tanıtım filmi gibi birçok projede yer almıştır. Göksu intenet sektöründe de bir süre ilgilenerek insanvesanat.com adresli intenet sitesini açarak kültür- sanat faaliyetleriyle ilgilenmiştir.

GÖKSU A SPOR’DAN AYRILDI MI?

2015 yılından itibaren A Spor ekranlarında bulunan Mustafa Göksu 5 yıl boyunca hafta içi her gün 23.00-02.00 saatleri arasında yayınlanan “Son Sayfa” programının moderatörlüğünü yaparak futbolseverlerin karşısına çıktı. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Göksu, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Son Sayfa programından ayrıldığını duyurdu. Göksu’nun yerine Melike Çelik getirildi. Göksu Son Sayfa programından ayrılmasının ardından Ümit Aktan ile birlikte hafta sonları yayınlanan “Haydi Maça” ve “Futbol Artı” programlarını sunmaya başladı.

MUSTAFA GÖKSU’NUN ÖZEL HAYATI

1980 doğumlu ikizler burcu olan Göksu 1.74 boyunda ve 80 kilodur. Göksu, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Tüm ailesinin Galatasaraylı olmasının aksine kendisi Konyasporlu eşi ise Fenerbahçelidir.

Aktif olarak kullandığı sosyal medyadaki hesaplarındaki kullanıcı adları şu şekildedir:

@mustafagoksux

@MustafaGoksuX

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