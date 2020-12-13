İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?

Radyoda futbol programları yaptıktan sonra televizyon sektöründe futbolseverlerin karşısına çıkan Mustafa Göksu 5 yıldır A Spor ekranlarında sunduğu "Son Sayfa" programından ayrıldı. Spikerlik kariyerine A Spor kanalında hafta sonları yayınlanan "Haydi Maça" ve "Futbol Artı" programlarıyla devam etmektedir.

13 Aralık 2020 Pazar 15:29
A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?
Takip Et:

Spor medyasının aranan yüzlerinden biri olan Mustafa Göksu birçok kanalda maç spikerliği yapmaktadır. Göksu ilk maç anlatımına Ümit Aktan’ın desteğiyle radyoda başlamıştır. İkili ayrıca seneler sonra A Spor ekranlarında hafta sonları gündüz kuşağında bulunan “Haydi Maça” programıyla bir araya gelmiştir. 

 

MUSTAFA GÖKSU KİMDİR?

1980 doğumlu olan Mustafa Göksu Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Konya’da tamamlayan Göksu, lise yıllarını ailesinin taşınması sebebiyle İstanbul’da tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak bu bölümden mezun olmuştur. 

Mustafa Göksu 2000 yılında radyoda ses teknisyeni olarak başladığı iş hayatına radyo programcılığı ile devam etti. Sık sık programına davet ettiği başarılı maç spikeri Ümit Aktan’ın yardımlarıyla spor medyasına giriş yaparak zamanla spor medyalarının aranan yüzü haline geldi. 

GÖKSU’NUN İŞ HAYATINDAKİ ÇALIŞMALARI

Radyoda 400’ü aşan futbol anlatımlarının ardından televizyon sektörüne adım atan Mustafa Göksu Kanal A, Kanal T, TRT, TVNet, A haber ve son olarak A Spor kanallarında meslek hayatına devam etti. NTV Radyosuna 2 yıl spor programını hazırlayan ve sunan Göksu radyo hayatına da devam etti. Ayrıca yapım koordinatörü olarak 8 belgesel ve 100’ü aşkın tanıtım filmi gibi birçok projede yer almıştır. Göksu intenet sektöründe de bir süre ilgilenerek insanvesanat.com adresli intenet sitesini açarak kültür- sanat faaliyetleriyle ilgilenmiştir. 

GÖKSU A SPOR’DAN AYRILDI MI?

2015 yılından itibaren A Spor ekranlarında bulunan Mustafa Göksu 5 yıl boyunca hafta içi her gün 23.00-02.00 saatleri arasında yayınlanan “Son Sayfa” programının moderatörlüğünü yaparak futbolseverlerin karşısına çıktı. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Göksu, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Son Sayfa programından ayrıldığını duyurdu. Göksu’nun yerine Melike Çelik getirildi. Göksu Son Sayfa programından ayrılmasının ardından Ümit Aktan ile birlikte hafta sonları yayınlanan “Haydi Maça” ve “Futbol Artı” programlarını sunmaya başladı. 

 

MUSTAFA GÖKSU’NUN ÖZEL HAYATI 

1980 doğumlu ikizler burcu olan Göksu 1.74 boyunda ve 80 kilodur. Göksu, evli ve iki kız çocuk babasıdır.  Tüm ailesinin Galatasaraylı olmasının aksine kendisi Konyasporlu eşi ise Fenerbahçelidir. 

Aktif olarak kullandığı sosyal medyadaki hesaplarındaki kullanıcı adları şu şekildedir:

 İnstagramda

@mustafagoksux

ve Twitter’da

@MustafaGoksuX 



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ASPORMUSTAFA GÖKSUSon SayfaHAYDİ MAÇA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz 10.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 10.bölüm fragmanı yayınlandı
Sadakatsiz 10.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 10.bölüm fragmanı yayınlandı
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne’ye aittir?" sorusunun yanıtı
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu

Popüler Haberler

A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?
Bir Başkadır Peri kimdir? Defne Kayalar kimdir?
Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündemi ne olacak?
Açık lise kaç yılda biter? 2020 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
Çin aşısının yan etkileri var mı, yan etkileri neler?
Fox TV Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yeni bölüm bugün var mı yok mu?
Hava çağı nedir, ne demek? 21 25 Aralık 2020 tarihlerinde ne olacak?
Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı kim kazandı? Youtube Joshua - Pulev maç özeti ve sonucu
Burger King 25 adet Play Station 5 çekiliş kampanyası katılım detayları
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Mehmet İhsan Şimşek Kimdir? Neden İBB'den istifa etti? Görevi neydi?
Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Sinema ve TV dünyasının önemli isimi Uraz Kaygılaroğlu hakkında bilgiler
Ambulans şöförü nasıl olunur? Ambulans ilk yardım sertifikası alma şartları nelerdir? Kimler alabilir?
Radar Tespit cihazı kullanmanın cezası nedir?
Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yeri ve mekanları
Acemi Anneler dizisindeki Beyza karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020
Doya Doya Moda Kemal Doğulu yerine kim juri olarak gelecek?
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2020
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.