9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!

Son olarak 2011 yılında İbo Show ile ekranlarda bulunan İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kalmıştı. Yıllar içinde iyileşen İmparator, yeni sezon ile birlikte İbo Show ile tekrar sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

9 yıl sonra dönüyor

İzmir’deki evinde hayatını sürdüren İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönecek. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan program yakında izleyici ile buluşacak. Usta sanatçı program için her hafta İstanbul’a gelecek.

Program ilk duyurulduğu günden itibaren İbrahim Tatlıses sevenleri tarafından heyecanla karşılandı. İmparator’un sevenleri programın yayınlanan fragmanına yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Tatlıses’in fragmanda çok özlediğini belirtmesi, hayranları tarafından hoşça karşılandı.