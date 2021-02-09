9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’9 Şubat 2021 Cumartesi TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 9 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat 13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 09.02.2021 6 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda
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