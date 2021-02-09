9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde 30 Ocak Cumartesi günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Kırmızı Oda tekrar bölümü ile 09:45’de ekranlarda olacak. 13:30’da ise Survivor Panorama Canlı yayın ile ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.



TV8 9 Şubat 2021 30 ocak Cumartesi yayın akışı

09:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:45 Kırmızı oda ( Tekrar)

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama ( Canlı)

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)



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