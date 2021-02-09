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9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

9 Şubat Salı 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 9 Şubat 2021 Salı tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 06:02
9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’9 Şubat 2021 Cumartesi TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 9 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat  13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 09.02.2021  6 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 09.02.2021 06:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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