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9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?

Salı Star TV yayın akışında ne var? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde Salı Star TV yayın akışında ne var? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

09 Şubat 2021 Salı 12:01
9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışında ne var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 05:45’de Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu  programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'

04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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