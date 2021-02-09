İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları başlıklı haberimizi, 09.02.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:01
9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Cumartesi Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 05:45’de Geniş Aile dizisiyle başlıyor. Ardından hafta sonu  programı Burcu İle Hafta Sonu programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde İbo Show eğlence severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'

04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
EXXEN Olağan Şüpheliler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021
O Ses Türkiye bu sene yok mu? TV8 O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Juri'den açıklama geldi!
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2021
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
İstanbul’da kesilmiş saç satın alan yerler
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır? MSÜ genel sağlık kontrolünde neler var?
Ziraat Bankası konut kredisi faizleri 0.69'a düşer mi? Ziraat bankası 069 ile konu kredisi verecek mi?
Turizm Destek Paketi açıklandı! 48 ay vade ile 12 ay geri ödemesiz kredi müjdesi!
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Toprağa umut bağlayan emekçiler
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.