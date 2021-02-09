9 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 07.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 02 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
06:00 Arthur ve Minimoylar
08:00 Muhteşem Gilly Hopkins
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Arıza / Tkr
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza / Yeni bölüm
00:15 Ramo / Tkr
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr
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Son Güncelleme: 09.02.2021 18:03