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9 Şubat 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Birçok kişinin merak ettiği 9 Şubat 2021 Salı günü gündeme gelen Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 09-02-2021 tarihli haberimizde Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:02
9 Şubat 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 2 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

23.45 Oyunun Sonu

02.15 Gelinim Mutfakta

03.45 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afili Aşk

 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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