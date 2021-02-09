9 Şubat 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 2 Şubat Salı yayın akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15.45 Arka Sokaklar
20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
23.45 Oyunun Sonu
02.15 Gelinim Mutfakta
03.45 Arda İle Omuz Omuza
04.45 Afili Aşk
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