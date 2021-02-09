İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

9 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemde ilgi odağı haline gelen 9 Şubat 2021 tarihli Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 09-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 06:03
9 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 2 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

23.45 Oyunun Sonu

02.15 Gelinim Mutfakta

03.45 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 06:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?
9 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
9 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
9 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
TV8 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kanal 7 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
9 Şubat 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Çoçuk yardım parası başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? 2021 Çoçuk yardım parası kaç günde yatar?
Emanet dizisinin Neslihan'sı Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayat hikayesi!
MasterChef 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazananı 28 Kasım 2020 Cumartesi
1 Ocak 2020 tarihinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 1 Ocak'ta hava durumu nasıl olacak?
0.98 Faiz oranlı konut kredisi kullanımı tekrar mümkün olur mu? Faizler düşer mi?
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?
İstanbul'da anaokulları ve kreşler kapatıldı mı, anaokulları uzaktan eğitim nasıl olacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İcra Müdürü görevleri nedir, nasıl olunur? İcra müdürlüğü için aranan şartlar
Büyükanne torun bakım yardımı nedir? Torun bakım yardımı nasıl alınır? Toruna bakım yardımı başvuru şartları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 9 Şubat 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
WhatsApp çevrimiçi gözükme kapatılır mı, nasıl kapatılır? WhatsApp son görülme açma kapatma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.