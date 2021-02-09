İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

9 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 09.02.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:01
9 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ ÜÇ KIZ BİR ANA

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

21:15 BİR GARİP AŞK

23:30 HER ŞEY OĞLUM İÇİN

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

TRT 1'de 9 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Show TV 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
9 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
9 Şubat 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
BluTV Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak? Aynen Aynen 5. sezon tarihi belli oldu!
Devlet bakıcı desteği başvuruları nasıl yapılır? 2020 Devletten çalışan annelere bakıcı parası şartları
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show kanalı belli oldu mu?
Sevgili Geçmiş dizisi nerede çekiliyor? Sevgili geçmiş dizi seti ve çekim yeri
Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Firuzan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.