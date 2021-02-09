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9 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 12:02
9 Şubat 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ ÜÇ KIZ BİR ANA

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

21:15 BİR GARİP AŞK

23:30 HER ŞEY OĞLUM İÇİN

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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