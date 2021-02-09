9 Şubat 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 2 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

23.45 Oyunun Sonu

02.15 Gelinim Mutfakta

03.45 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afili Aşk

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