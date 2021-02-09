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9 Şubat 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı

Salı günü Kanal D yayın akışı haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 9 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

09 Şubat 2021 Salı 12:03
9 Şubat 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 2 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 2 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

23.45 Oyunun Sonu

02.15 Gelinim Mutfakta

03.45 Arda İle Omuz Omuza

04.45 Afili Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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