İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

9 Şubat 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 09.02.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

09 Şubat 2021 Salı 18:04
9 Şubat 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 07.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 2 Şubat  Salı yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00.20 Hercai

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu!
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu!
YouTube fenomenlerine darbe
YouTube fenomenlerine darbe
Çukur Aykut kimdir? Berhan Taşdelen kimdir?
Çukur Aykut kimdir? Berhan Taşdelen kimdir?
Allan Hakko ile birlikte olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında?
Allan Hakko ile birlikte olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında?
Aras Bulut İynemli yine oyunculuğunu konuşturdu
Aras Bulut İynemli yine oyunculuğunu konuşturdu
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

9 Şubat 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
9 Şubat 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
9 Şubat 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı
9 Şubat 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
Kanal 7'de 9 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 9 Şubat 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
Defne ile Son Gece dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Bim, A101 ve Şok Marketlerine Corona Virüs engeli, marketler çalışma saatlerini değiştirdi
Genel sağlık sigortasından faydalanmak için gereken şartlar nelerdir? Sigortadan herkes yararlanabilir mi?
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Ziraat Bankası reklamındaki Kemal Sunal gerçek mi? Ziraat Bankası'nın 157. yıl reklamında Kemal Sunal nasıl oynatıldı?
Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Maç hangi kanalda saat kaçta başlayacak?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör BİM'de satışı başladı
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
2021 Recep, Şaban ve Ramazan 3 aylar başlangıç tarihi ne zaman?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.