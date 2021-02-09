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9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?

Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var? ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 9 Şubat 2021 Salı tarihli yazımızda Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

09 Şubat 2021 Salı 12:03
9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 07.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 2 Şubat  Salı yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00.20 Hercai

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
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