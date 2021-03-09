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9 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?

Salı TV8 yayın akışında neler var? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 9 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 00:01
9 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’9 Mart 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 9 Mart 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Survivor Panoroma ardından saat  12.30’da Kırmızı Oda dizisi geliyor. 16.00'da ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 09.03.2021  07 03 2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Tkr

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:01
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