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9 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 09.03.2021 tarihli Salı Star TV yayın akışında neler var? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 09.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 18:01
9 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06:00'da Benim Tatlı Yalanım dizisiyle başlıyor. Ardından 12:00'de Tülin Şahin ile Moda magazin programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 9 Mart 2021 Pazar yayın akışı

06:00 BENİM TATLI YALANIM

07:00 BENİM TATLI YALANIM

08:00 AFACAN BEŞLER 2

09:50 ASTERİKS VE OBİRİKS GİZLİ GÖREVDE (YABANCI SİNEMA)

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA (KADIN PROGRAMI )

13:00 SENİ ÇOK BEKLEDİM

15:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN ) 

16:00 AKREP

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA ( YENİ BÖLÜM )

00:30 SEFİRİN KIZI

03:20 HABABAM TABURU

05:00 TÜRK MÜZİĞİ

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.03.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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