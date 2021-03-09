9 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 21 Şubat Pazar yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU
07:45 HZ. RABİA
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
15:00 ÖZLEM TUNCA İLE DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN
19:40 YEMİN
22:20 YARALI KALBİM
00.30 TEKLİKELİ DENEY
23:30 GÜNDÜZ GECE
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