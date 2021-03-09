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9 Mart 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı

9 Mart 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Salı günü TRT 1 yayın akışı haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mart 9 Salı günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 06:02
9 Mart 2021 Salı günü TRT 1 yayın akışı
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 2 Mart Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 2 Mart Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 2 Mart Salı yayın akışı

05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55Seksenler

07:05Acemi Anneler

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Kalk Gidelim

11:30Türkan Hanım'ın Konağı

13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:30Seksenler

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Masumlar Apartmanı

00:15Tövbeler Olsun

02:55Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:50Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar


TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 09.03.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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