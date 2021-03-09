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9 Mart 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 09.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 06:02
9 Mart 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 2 Mart Salı yayın akışı

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 06:02
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