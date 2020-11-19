9 Kere Leyla Haluk Bilginer ve Elçin Sangu’nun yatak sahnesi

Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya hazırlanan yerli yapımlara bir yenisi daha ekleniyor. Oyuncu kadrosunda aluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi deneyimli ve sevilen isimlerin yer aldığı 9 Kere Leyla isimli komedi filmi yakında izleyicinin beğenisine sunulacak.

9 Kere Leyla Ne Zaman Yayınlanacak?

9 Kere Leyla filmi 4 Aralık 2020 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

9 Kere Leyla Konusu Nedir?

Oldukça varlıklı bir adam olan Adem, gönlünü evlilik terapisti Nergis'e kaptırmıştır. Karısı Leyla'yı kendisinden soğutmak için her yolu denese de bir türlü amacına ulaşamayan Adem en sonunda karısı leyla'yı öldürmeye karar verir. Üstelik Adem'in bütün parasının da kontrolünü Leyla yapmaktadır. Leyla'yı ortadan kaldırmak için 9 yol deneyen Adem, hiçbirinde amacına ulaşamaz.

İşte 9 Kere Leyla'nın Fragmanı..

VİDEO