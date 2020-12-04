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9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!

Netflix'te 4 Aralık tarihinde izleyici karşısına çıkan 9 Kere Leyla filminde Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu. O sahneler sosyal medyada çok konuşuldu.

04 Aralık 2020 Cuma 22:54
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
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Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı 9 Kere Leyla filmi, Netflix’te yayına girdi. Fantastik komedi türündeki film büyük ses getirirken, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer’in yatak sahneleri olay yarattı. O sıcak sahneler sosyal medyada çok konuşuldu.

9 Kere Leyla oyuncu kadrosu

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı 9 Kere Leyla filminin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Fırat Tanış, Emre Kıvılcım, Hakan eke, İhsan Ceylan, Hasan Eflatun Akay, Bertan Çelikkol, Kerime Obenik, Bimen Zartar, Reşit Berker Enhoş ve Arda Cartı yer alıyor.

9 Kere Leyla filmi resmi fragmanı:




Son Güncelleme: 04.12.2020 22:54
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Anahtar Kelimeler:
9 Kere LeylaElçin SanguHaluk BilginerYatak
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