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9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Çarşamba TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 09.06.2021 tarihli haberimizi okuyun.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:02
9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 09.06.2021 15:02
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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