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9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Çarşamba TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Çarşamba TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:02
9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVIVOR PANORAMA

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 SURVİVOR

00:15 SURVİVOR EKSTRA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDiziPerşembeYayın AkışıTV 8
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