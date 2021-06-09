İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışında ne var?

Çarşamba Show TV yayın akışında ne var? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Çarşamba Show TV yayın akışında ne var? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:02
9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışında ne var?
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:30 ANMA GÜNÜ

02:30 ANMA GÜNÜ

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi skeç program Güldür Güldür Show ardından ise Arınma Günü filmi yayınlanıyor. Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Çılgın Bediş dizisi nasıl bitti? Çılgın Bediş final sahnesi
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler
Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Kaçırılmayacak anime diziler
Kaçırılmayacak anime diziler

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Haziran 2021 Çarşamba TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
9 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışında ne var?
9 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
9 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?
10 Haziran 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Haziran Perşembe at yarışı programı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin Semih karakterini kim canlandırıyor? Emre Kerem Ketenci kimdir?
E-Devlet 2021 kira yardım başvurusu nasıl alınır? 2021 kira yardımı kimlere, kaç ay ödenir?
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 593. Bölüm fragmanı izle
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
İştar Gökseven kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 9 Haziran 2021 Çarşamba
9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Haziran 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakterini kim canlandırıyor? Aslı Babayiğit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz karakteri kimdir? Seyhan Taşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.