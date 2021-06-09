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9 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı

Gündemde halen yer almaya devam eden Çarşamba günü Kanal D yayın akışı haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 9 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 03:02
9 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal D yayın akışı
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 9 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 9 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

23:15 KANLI DÖVÜŞ

03:00 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 9 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 9 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 9 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 09.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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