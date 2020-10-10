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9 Ekim 2020 reyting sonuçları!

Yeni sezon dizilerinin başlaması ile birlikte reyting araştırmalarına da hız verildi. 9 Ekim 2020 Cuma günü yapılan reyting sonuç açıklamaları dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 23:12
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
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Yeni sezon dizileri başlamaya devam ederken reyting araştırması yapan firmalar haftalık reyting rakamlarını paylaşmaya devam ediyor. Pek çok dizi sever ise izlediği dizinin reytinglerinin nasıl olduğunu araştırmaya devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmalar ve incelemeler ile 9 Ekim 2020 tarihinde haftanın birincisi açıklandı.


Total, AB ve 20+ABC1 olarak belirlenen reyting sonuçlarına göre zirvede TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi bulunuyor.

Total reyting sonuçları

  1. KIRMIZI ODA (TV8)
  2. ARKA SOKAKLAR (KANAL D)
  3. RAMO (SHOW TV)
  4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT (ATV)
  5. ÇOCUKLUK (FOX)
  6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER (FOX)
  7. ARKA SOKAKLAR (OZET) (KANAL D)
  8. HERCAI (ATV)
  9. ESRA EROL'DA (ATV)
  10.  ATV ANA HABER (ATV)

AB reyting sonuçları

  1. KIRMIZI ODA (TV8)
  2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER (FOX)
  3. RAMO (SHOW TV)
  4. ÇOCUKLUK (FOX)
  5. BABIL (STAR TV)
  6. KIRMIZI ODA (OZET) (TV8)
  7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT (ATV)
  8. PAYITAHT ABDULHAMID (TRT 1)
  9. ARKA SOKAKLAR (KANAL D)
  10. PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) (TRT 1)

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 23:12
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Reyting Sonuçları9 Ekim 2020Cuma
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