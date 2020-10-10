9 Ekim 2020 reyting sonuçları!

Yeni sezon dizileri başlamaya devam ederken reyting araştırması yapan firmalar haftalık reyting rakamlarını paylaşmaya devam ediyor. Pek çok dizi sever ise izlediği dizinin reytinglerinin nasıl olduğunu araştırmaya devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmalar ve incelemeler ile 9 Ekim 2020 tarihinde haftanın birincisi açıklandı.

Total, AB ve 20+ABC1 olarak belirlenen reyting sonuçlarına göre zirvede TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi bulunuyor.

Total reyting sonuçları

KIRMIZI ODA (TV8) ARKA SOKAKLAR (KANAL D) RAMO (SHOW TV) MUGE ANLI ILE TATLI SERT (ATV) ÇOCUKLUK (FOX) SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER (FOX) ARKA SOKAKLAR (OZET) (KANAL D) HERCAI (ATV) ESRA EROL'DA (ATV) ATV ANA HABER (ATV)

AB reyting sonuçları