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83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?

Kırmızı Oda dizisinde Kumru'nun hikayesi devam ederken pek çok kişi son bölümde kullanılan 83 plakayı araştırmaya başladı. Dizi hayranları, 83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

07 Şubat 2021 Pazar 21:23
83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?
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Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden birisi haline gelen ve her yeni bölümünde izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde kullanılan 83 plaka merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar 83 nerenin plakası sorusunu araştırmaya devam ediyor.

83 hangi ilin plaka kodudur?

Kırmızı Oda dizisinde Kumru’nun hikayesi devam ederken son bölümde Kumru’nun çocukluğuna gidildi. Babaannesine bırakılan Kumru terk edilirken babasının aracının 83 plakalı olması dikkat çekerken pek çok kişi 83 plakanın nerenin plakası olduğunu araştırmaya başladı.

Ülkemizde 83 plaka kodu kullanılmamaktadır. Son plaka olan 81 plaka Düzce iline aittir. Kısaca 83 plaka hayali bir plaka olarak adlandırılarak dizi ve filmlerde kullanılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 21:23
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Hangi IlPlaka Kodu83 PlakaKırmızı Oda
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