8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?

8 Mart Pazartesi akşamı ekranlarda Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur ve Maraşlı gibi diziler vardı. Televizyon kanallarında her akşam birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 8 Mart reyting sonuçlarını merak ediyor. Çukur, Maraşlı, Büyük Selçuklu dizileri 8 Mart reyting oranları açıklandı.

Reyting Sonuçları Sıralaması

TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu

Show TV -Çukur

-Çukur ATV-Esra Erol’da

ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV-Maraşlı

FOX TV-Yasak Elma

FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

ATV-ATV Ana Haber

ATV-Maraşlı (Özet)

TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)

AB İlk 10 Sıralama

TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu

Show TV-Çukur

FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

FOX TV-Yasak Elma

TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)

ATV-Maraşlı

FOX TV-Yasak Elma (Özet)

ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert

ATV-Esra Erol’da

TV8-Survivor

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanmaktadır. 8 Mart reyting sonuçları merak edilirken 8 Mart Pazartesi akşamı ekranlarda Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur ve Maraşlı gibi diziler vardı.