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8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?

Televizyon kanallarında her akşam birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 8 Mart reyting sonuçlarını merak ediyor. Çukur, Maraşlı, Büyük Selçuklu dizileri 8 Mart reyting oranları açıklandı.

09 Mart 2021 Salı 15:55
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
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8 Mart Pazartesi akşamı ekranlarda Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur ve Maraşlı gibi diziler vardı. Televizyon kanallarında her akşam birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 8 Mart reyting sonuçlarını merak ediyor. Çukur, Maraşlı, Büyük Selçuklu dizileri 8 Mart reyting oranları açıklandı.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanmaktadır. 8 Mart reyting sonuçları merak edilirken 8 Mart Pazartesi akşamı ekranlarda Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur ve Maraşlı gibi diziler vardı.

Reyting Sonuçları Sıralaması

  • TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu
  • Show TV-Çukur
  • ATV-Esra Erol’da
  • ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • ATV-Maraşlı
  • FOX TV-Yasak Elma
  • FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • ATV-ATV Ana Haber
  • ATV-Maraşlı (Özet)
  • TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)

AB İlk 10 Sıralama

  • TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu
  • Show TV-Çukur
  • FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • FOX TV-Yasak Elma
  • TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)
  • ATV-Maraşlı
  • FOX TV-Yasak Elma (Özet)
  • ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • ATV-Esra Erol’da
  • TV8-Survivor

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
8 Mart ReytingTV
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