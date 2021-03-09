8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?

8 Mart Pazartesi akşamı ekranlarda Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur ve Maraşlı gibi diziler vardı. Televizyon kanallarında her akşam birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlanmaktadır. İzleyiciler 8 Mart reyting sonuçlarını merak ediyor. Çukur, Maraşlı, Büyük Selçuklu dizileri 8 Mart reyting oranları açıklandı.
Reyting Sonuçları Sıralaması
- TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu
- Show TV-Çukur
- ATV-Esra Erol’da
- ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert
- ATV-Maraşlı
- FOX TV-Yasak Elma
- FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- ATV-ATV Ana Haber
- ATV-Maraşlı (Özet)
- TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)
AB İlk 10 Sıralama
- TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu
- Show TV-Çukur
- FOX TV-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- FOX TV-Yasak Elma
- TRT 1-Uyanış Büyük Selçuklu (Özet)
- ATV-Maraşlı
- FOX TV-Yasak Elma (Özet)
- ATV-Müge Anlı ile Tatlı Sert
- ATV-Esra Erol’da
- TV8-Survivor
Son Güncelleme: 09.03.2021 15:55