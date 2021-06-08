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8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Gündemde büyük yankı uyandıran Salı TV8 yayın akışında ne var? ile ilgili olarak merak edilen 8 Haziran 2021 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Salı TV8 yayın akışında ne var? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 8 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde derledik.

08 Haziran 2021 Salı 00:01
8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’8 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 08.06.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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