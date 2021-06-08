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8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Birçok kişinin merak ettiği Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:03
8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’8 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 08.06.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:03
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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